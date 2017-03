GENOVA. 14 MAR. Il Tribunale di Genova oggi ha condannato a sette anni di carcere un presunto pedofilo genovese di 40 anni, accusato di avere abusato per mesi della figliastra di 7 anni. Il genovese era stato arrestato lo scorso dicembre a Massa, dove sarebbe scappato perché scoperto dalla sua compagna, ossia la mamma della bimba, mentre molestava la piccola.

La compagna aveva denunciato il fatto alla polizia e gli agenti lo avevano poi rintracciato nella città di confine tra la Liguria e la Toscana. Gli abusi sarebbero andati avanti per molto tempo e sarebbero avvenuti quando la mamma lasciava in casa la sua bimba sola con il compagno. La presunta violenza sessuale non si sarebbe consumata attraverso rapporti, ma con attenzioni morbose e palpeggiamenti vari, anche nelle “parti erogene” del corpo.

I legali difensori non hanno ancora annunciato l’eventualità di un ricorso in appello.