GENOVA. 4 APR. Si è concluso nel migliore dei modi il tentativo di suicidio di un ragazzo di 25 anni, residente ad Arenzano, che ieri pomeriggio voleva farla finita gettandosi sotto un treno. Per fortuna, è stato salvato dai carabinieri.

Intorno alle 14, la Centrale Operativa della Compagnia di Arenzano è stata allertata da una segnalazione dei genitori del 25enne, affetto da problemi depressivi, che poco prima si era allontanato da casa ed aveva manifestato l’intenzione di suicidarsi.

Immediatamente, i militari dell’Arma si sono attivati per rintracciarlo e lo hanno individuato all’interno della Stazione ferroviaria di Arenzano, fermo sul primo binario. La pattuglia della Radiomobile intervenuta sul posto ha tentato in ogni modo, anche con l’aiuto del padre, di convincerlo ad allontanarsi dai binari e a ritornare a casa, ma senza risultato. Nel frattempo la situazione è diventata pericolosa in quanto il ragazzo persisteva nella sua condotta e da pochi minuti era stato annunciato l’arrivo di un treno

Continuando a parlargli per tranquillizzarlo, i militari sono riusciti ad avvicinarsi fino ad afferrarlo e a trascinarlo in una zona sicura, poco prima del transito del convoglio. Soccorso dai volontari del 118, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso di Villa Scassi a Sampierdarena.