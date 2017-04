GENOVA. 6 APR. Ha solo 17 anni ed è già una campionessa. Nel 2016 la genovese Camilla Massa ha partecipato al campionato Europeo Ercha di “Cow Horse” con due secondi posti in due categorie diverse (Novice Raiders, Non Pro Limited) ed ora si allena ogni fine settimana per diventare la più brava “cowgirl” italiana.

Il “Cow Horse” è una disciplina equestre divertente e molto conosciuta negli Stati Uniti, ma ancora poco nota nel nostro Paese. Si disputa in due manche: la prima è una gara di reining (molto spettacolare, il cavallo deve compiere cerchi a diverse velocità e grandezze, galoppi con arresti improvvisi, retromarce, rotazioni facendo perno sulle zampe posteriori ed altro) e la seconda è una conduzione di un vitello in arena (simulando in pratica quello che fanno i mandriani). La somma di queste due gare dà il punteggio finale e la qualificazione .

Quest’anno per la prima volta a Fiera Cavalli Verona si è disputata una finale del Futurity (il futurity è una gara riservata a cavalli giovani) con un grande partecipazione del pubblico.

Camilla Massa è seguita da Francesca Palmiro, un’esperta istruttrice che ha vinto vari trofei e gestisce il maneggio “New Western Men Cesino”.

“Il maneggio che frequentiamo per gli allenamenti – spiega Elisabetta Armento, mamma di Camilla – si trova in località Cesino, sulle alture di Pontedecimo. Si tratta di una struttura a conduzione famigliare ed a dimensione uomo-cavallo. Il Cow Horse è una disciplina di monta americana molto tecnica. Per poter svolgere gli allenamenti, i ragazzi e le ragazze necessitano di ampi spazi e di una mandria di vitelli. Pertanto, gli allenamenti vengono eseguiti anche presso il maneggio gemellato ‘C.S. Horse’ di Claudio Salvia a Piacenza. Questa disciplina sportiva viene svolta a contatto con la natura e con passione dai giovani, che vengono seguiti con grande serietà dagli istruttori”.