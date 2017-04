TORINO. 8 APR. A 15 anni promessa sposa, contro il suo volere, ad uno sconosciuto di dieci anni più grande di lei, che vive in Egitto. Una ragazzina musulmana e residente a Torino, nei giorni scorsi è stata allontanata dalla famiglia egiziana, immigrata anni fa in Italia, su ordine del Tribunale dei Minori. Ora appare felice e serena.

La 15enne, che è stata affidata ad una comunità, per evitare il matrimonio combinato aveva tentato il suicidio tagliandosi i polsi. Poi si era confidata con una compagna di classe, che l’aveva convinta a denunciare vessazioni e costrizioni messe in atto dai famigliari. La ragazzina ha quindi trovato il coraggio di telefonare al Servizio 114 Emergenza Infanzia. La denuncia è arrivata alla polizia, che si è tempestivamente attivata con gli esperti del settore.

La quindicenne ha spiegato che il fidanzamento si sarebbe svolto dopo tre giorni e che era tutto pronto: dal banchetto nuziale al vestito rosso al viaggio in Egitto. La madre le avrebbe detto che non sarebbe più andata a scuola e che, una volta in Egitto, non avrebbe più potuto ribellarsi a certe tradizioni islamiche.

Alcuni giorni fa a Pavia una 14enne marocchina è stata tolta alla famiglia dopo che aveva raccontato di essere stata picchiata a frustata con la cinghia perché non voleva portare il velo e si comportava troppo “all’occidentale”. Anche in questo caso, nonostante la difesa del legale dei genitori, la procura aveva spiegato che la denuncia della ragazzina è attendibile.