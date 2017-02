GENOVA. 26 FEB. A 12 anni accoltellata all’addome. La bimba di origini ecuadoriane è ricoverata con prognosi riservata al Gaslini, ma è fuori pericolo di vita. La piccola paziente, secondo i sanitari, quando oggi pomeriggio è arrivata al pronto soccorso presentava altre ferite sugli arti. Il papà ecuadoriano avrebbe riferito che la figlia si sarebbe parata davanti all’aggressore per difenderlo e quindi sarebbe stata colpita da una coltellata da un nordafricano, intorno alle 11,30 di oggi, durante un violento alterco nei pressi di un distributore in via Teglia, nel quartiere genovese di Rivarolo. Tuttavia, l’ha trasportata in ospedale solo poco prima delle 14.

Il 40enne ecuadoriano, padre di 5 figli, è stato interrogato a lungo perché la vicenda è da chiarire. Il nordafricano non è stato rintracciato dalla polizia, che però ha setacciato la zona in lungo e in largo. Nei pressi del distributore non sarebbero state trovati evidenti riscontri del violento alterco, come tracce ematiche. Il papà non ha chiamato subito il 118 o il 112, né la polizia, che è stata allertata solo successivamente dai sanitari del Gaslini, dove è stata trasportata direttamente dal padre e da un amico. La bimba risulta alta circa un metro e 50 centimetri. Mentre l’aggressore è stato descritto come alto un metro e 80. Appare quindi un po’ strano che il misterioso nordafricano si sia chinato così in basso per colpire.

Inoltre, se i fendenti e i colpi contro la piccola sono stati più di uno, non si capisce per quale motivo il papà non abbia reagito per difendere la figlia e se stesso, riportando a sua volta delle gravi ferite, che invece non ha riportato. C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare. La moglie dell’immigrato ecuadoriano al momento si troverebbe nel Paese sudamericano e il 40enne sarebbe già stato segnalato alle forze dell’ordine per un presunto episodio di maltrattamenti in famiglia. L’immigrato risulta abitante a Lavagna, la bimba sarebbe appena arrivata dalla Spagna e non è ancora chiaro perché i due si trovassero a Teglia anziché nella casa in riviera. Le investigatrici della squadra Mobile ascolteranno la testimonianza della 12enne, quando starà meglio.