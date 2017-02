GENOVA. 26 FEB. Povera stella, a 12 anni accoltellata all’addome. Il padre ecuadoriano avrebbe raccontato alla polizia che è stato un nordafricano. I due avrebbero litigato per futili motivi presso un distributore di benzina in via Teglia, nel quartiere genovese di Rivarolo. La bimba, per difendere il papà, si sarebbe messa in mezzo e quindi sarebbe stata raggiunta da almeno un fendente. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 11,30.

Poi la bimba e il padre sarebbero tornati a casa, ma il genitore, vedendola sanguinare abbondantemente, poco prima delle 14 l’ha trasportata al Gaslini (senza chiamare il 118 o il 112) dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. La 12enne per fortuna è fuori pericolo di vita, anche se rimane ricoverata con prognosi riservata.

Il condizionale su fatti e circostanze è d’obbligo perché sulla vicenda sta indagando la squadra Mobile della questura genovese, che ha messo sotto interrogatorio l’immigrato ecuadoriano. Il genitore della bimba avrebbe riferito anche che non si era accorto subito della grave ferita. Inoltre, non si capisce per quale motivo non ha chiamato subito la polizia, che è intervenuta solo successivamente, su segnalazione dei sanitari del Gaslini.

In ogni caso, le pattuglie sono alla caccia del nordafricano, presunto responsabile dell’accoltellamento. Tuttavia, nei pressi del distributore di Teglia non sarebbero state trovate tracce evidenti del violento alterco. La bimba sarà ascoltata dalle investigatrici della squadra Mobile, appena starà meglio.