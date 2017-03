GENOVA. 7 MAR. “Nel diluvio di chiacchiere inutili che accompagna la Festa della donna, questa è una iniziativa concreta per la tutela della libertà, della dignità, dell’indipendenza e della sicurezza delle donne”. Il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi ha commentato così l’annuncio della vicepresidente regionale Sonia Viale di introdurre nelle strutture sanitarie della Liguria il divieto di burqa e niqab.

La delibera sarà adottata probabilmente venerdì prossimo dalla giunta Toti, così come già accaduto in Lombardia e Veneto, come anticipato questa mattina in Regione da Sonia Viale rispondendo a un’interrogazione del capogruppo del Carroccio, Alessandro Piana. In sostanza, le donne musulmane saranno libere di ribellarsi ed indossare vestiti all’Occidentale come avveniva in Iran ai tempi, non democratici, dello Scià di Persia oppure nelle città liberate dall’Isis in Siria, dove le donne felici hanno bruciato burqa e niqab.

“La nostra preoccupazione- spiega Viale- e’ bloccare ogni tentativo di discriminazione delle donne. Uno dei simboli della discriminazione femminile è il burqa, un abito che copre la testa, il viso, impedisce la vista perché ha una grata che separa la donna dal mondo. E’ il simbolo dei paesi in cui la democrazia non c’e’ piu’ e impera il fanatismo, in particolare religioso”.

Allo studio della Regione Liguria anche la possibilità di estendere il provvedimento ad altri luoghi con accesso pubblico. L’anno scorso la consigliera regionale della Lega Nord, Stefania Pucciarelli, si era presentata in aula indossando il burqa e costringendo il presidente dell’Assemblea, Francesco Bruzzone, a rinviare l’inizio della seduta perché l’abito non era considerato consono ai lavori del Consiglio.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto Viale – è dire un chiaro no a quella che è la discriminazione simboleggiata dall’utilizzo del burqa. È un tema che deve essere portato all’attenzione della comunità ligure. Le discriminazioni attuate attraverso la copertura del volto e del capo della donna sono l’anticamera di quello che non vogliamo. Riteniamo che l’8 marzo sia un simbolo di libertà della donna di scegliere come muoversi e come operare. Il burqa, al contrario, è simbolicamente l’atto di discriminazione sessuale più palese e maggiormente indice di fanatismo che si ritrova in alcuni paesi in cui la democrazia è dimenticata. Ritengo che in una giornata simbolo debbano anche essere fatti atti simbolici che si aggiungono agli atti quotidiani e concreti che ognuno di noi realizza ogni giorno a favore delle donne”.