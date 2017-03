8 Marzo: Per non dimenticare Ipazia, scienziata... trucidata

GENOVA.6 MAR. Janusz Korwin-Mikke, eurodeputato polacco, durante un intervento in Parlamento europeo, ha sostenuto di essere favorevole al fatto che le donne guadagnino meno degli uomini in quanto sarebbero “più deboli, piccole e meno intelligenti” dei colleghi di sesso maschile. Per replicare a queste espressioni di arretratezza culturale ricordiamo la forza e le capacità intellettive delle donne, già protagoniste nell’antichità nel campo delle scienze, parlando della figura di Ipazia d’Alessandria scienziata nata IV d.C e barbaramente uccisa all’età di 45 anni.

Ipazia nasce nel 370 d.C ad Alessandria d’Egitto, capitale delle scienze dell’Impero Romano, e cresce nel colto ambiente alessandrino. La giovane riceve un’istruzione, senza alcun dubbio, di livello superiore dal padre Teone, matematico e astronomo, direttore del “Museion”, la più famosa Accademia dell’antichità. Ipazia approfondisce i suoi studi presso la Scuola neoplatonica ad Atene e durante vari viaggi in Italia. La giovane è ammirata per la sua saggezza, la sua bellezza e all’età di 31 anni assume la direzione della Scuola neoplatonica di Alessandria. Fu filosofa, matematica, astronoma, fu l’inventrice dell’astrolabio, del planisfero e dell’idroscopio, oltre che essere la principale esponente alessandrina della scuola neoplatonica.

Fu però vittima del fondamentalismo religioso che vedeva in lei una nemica del cristianesimo, forse per la sua amicizia con il prefetto romano Oreste che era nemico politico di Cirillo, vescovo di Alessandria. Aggredita per strada da un gruppo di fanatici, nel 415 d.C, fu scarnificata con conchiglie affilate, accecata ancora in vita, smembrata e poi bruciata. Questo atroce omicidio fu considerato dallo storico Edward Gibbon, detto il Voltaire inglese, “una macchia indelebile” nella storia del cristianesimo. Sul personaggio di Ipazia hanno scritto i più grandi uomini di scienza da Voltaire a Diderot, seguirono Proust, Pèguy, Leopardi, Pascal, Cavino, Luzi e molti altri ancora.

Qualche anno fa Margherita Hack scrive la prefazione del libro “IPAZIA. Vita e sogni di una scienziata del IV secolo d.c.” di Antonio Colavito e Adriano Petta (La Lepre Edizioni). Riportiamo alcuni tratti della prefazione: «L’assassinio di Ipazia è stato un altro atroce episodio di quel ripudio della cultura e della scienza che aveva causato molto tempo prima della sua nascita, nel III secolo dopo Cristo, la distruzione della straordinaria biblioteca alessandrina, che si dice contenesse qualcosa come 500 mila volumi, e successivamente, il saccheggio della biblioteca di Serapide.

Dei suoi scritti non è rimasto niente; invece sono rimaste le lettere di Sinesio che la consultava a proposito della costruzione di un astrolabio e un idroscopio. Dopo la sua morte molti dei suoi studenti lasciarono Alessandria e cominciò il declino di quella città divenuta un famoso centro della cultura antica, di cui era simbolo la grandiosa biblioteca. Il ritratto che ci è stato tramandato è di persona di rara modestia e bellezza, grande eloquenza, capo riconosciuto della scuola neoplatonica alessandrina. Ipazia rappresenta il simbolo dell’amore per la verità, per la ragione, per la scienza che aveva fatto grande la civiltà ellenica.» E’ stato prodotto un film dal nome “Agorà” un kolossal del regista spagnolo Amenabar incentrato sulla figura di Ipazia e il contesto storico in cui la scienzata ha vissuto ed operato, interpreta la protagonista Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac. Il film viene proiettato nel 2009 in Spagna e qualche anno dopo anche in Italia. Antonio Bovetti.