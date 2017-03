8 marzo: è sciopero generale. Giornata nera per i trasporti

ROMA. 8 MAR. Per oggi, mercoledì 8 marzo sono previsti diversi disagi per lo sciopero generale di 24 ore del settore pubblico sottoscritto dai sindacati (Flc-Cgil, Usi-Ait, Adl-Cobas, Slai Cobas, Cobas-Confederazione dei Comitati di Base, Usb, Sial Cobas, Usb, Sgb) che aderiscono all’iniziativa nata in Sudamerica e nell’Est Europa e rilanciata in Italia dal movimento ‘Non una di meno’ contro la violenza di genere.

Si tratta di una mobilitazione mondiale per dire no alla violenza sulle donne che coinvolge una quarantina di Stati in tutto il mondo. Sono diversi i settori in cui potrebbero registrarsi difficoltà. Simbolicamente anche nelle case le donne sciopereranno in qualità di mamme e mogli.

Per la Flc-Cgil incroceranno le braccia i lavoratori del comparto scuola, università, enti pubblici di ricerca e alta formazione artistica e musicale.

Si fermano anche i dipendenti di tutte le aziende pubbliche e private del servizio sanitario nazionale aderenti a Cub-Sanità.

Giornata nera per i trasporti, con lo sciopero che coinvolgerà treni, bus, tram, metropolitane e aerei.

Proprio per quanto riguarda lo sciopero dei treni, è iniziato a mezzanotte e si concluderà alle 21 dell’8 marzo.

Ferrovie dello Stato fa sapere che le Frecce circoleranno regolarmente mentre i treni regionali potranno subire ritardi, cancellazioni e variazioni.

Per i treni a lunga percorrenza è stato predisposto uno speciale programma di circolazione, che comprende e integra i servizi essenziali previsti in caso di sciopero.

Per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (Le modifiche comunicate da Trenitalia). Si prevede inoltre l’effettuazione di ulteriori servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori.

Per quanto riguarda i bus, tram, metropolitane ogni singola rete aderisce allo sciopero secondo modalità differenti, rispettando, sempre le fasce d garanzia.

Lo sciopero generale dell’ 8 marzo coinvolgerà anche i trasporti aerei dalla mezzanotte di martedì 7 marzo alle 23.59 di mercoledì.