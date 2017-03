GENOVA. 16 MAR. “Chi chiede rispetto, sicurezza e legalità non è razzista”. Circa 200 persone del Comitato di residenti di Struppa oggi hanno manifestato contro il collocamento di una cinquantina di migranti a Villa Ines in salita Canova: “Volevamo essere avvisati. Almeno per correttezza. Loro hanno fatto tutto venerdì e di notte. Noi non ce l’abbiamo contro i migranti, ma contro chi organizza il business in questo modo”.

Alla manifestazione hanno partecipato anche alcuni rappresentanti di via Edera a Quezzi, dove era successo un caso simile con tensioni, mai stemperate fra gli abitanti del quartiere che si lamentano per il degrado.

Dall’altra parte, poco distanti, alcune persone in rappresentanza anche del Pcl e di Rifondazione, hanno organizzato una contromanifestazione a favore dei migranti. Non si sono registrati incidenti e, per fortuna, tutto è avvenuto pacificamente. sotto l’occhio vigile di polizia e carabinieri.

I residenti hanno anche organizzato una raccolta firme, che comincerà domani al mercato di Struppa, contro l’insediamento dei migranti. Sarà poi consegnata a Comune, Curia e Prefettura.