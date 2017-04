31° Trofeo Caravella a metà percorso

GENOVA. 13 APR. Tre giorni di attività e divertimento sui campi del Ca dè Rissi per l’avvio del 31° Trofeo Caravella, la manifestazione a cura del Molassana Boero. Grande impegno per lo staff del presidente Giovanni Franini al fine di garantire la miglior ospitalità alle 150 squadre iscritte. Al centro dell’attenzione, oltre all’aspetto agonistico, anche quello sociale con la raccolta fondi dedicata all’Unicef.

Nella prima giornata già spettacolo ed emozioni tra James Academy e San Gottardo: i ragazzi di Marco Luciani sono protagonisti di una splendida rimonta per 2-1. Bell’esordio anche per i ragazzi del 2001 del Molassana Boero che si portano a casa il derby contro il Ligorna per 2 a 1. Di pari passo proseguono anche le attività sui campi a 7 e a 5 per il Mini Caravella, con gli spalti sempre gremiti di genitori, amici e parenti. Nella leva 2007 affermazioni per Polis, San Gottardo, Ledakos, e Anpi Casassa, al termine di quattro partite tirate fino all’ultimo secondo. Nel campo a 5 sono arrivate piogge di gol con un Molassana scatenato contro il San Gottardo, anche Club Erg è artefice di una bella goleada.

Martedì, sul campo principale Ca dè Rissi, sono scese in campo le leve: 2001, 2002, 2003 e 2005. Nel big match in notturna, gol e spettacolo tra Pieve Ligure e Ligorna: i rivieraschi siglano ben sette reti ai biancoazzurri.





Gol ed emozioni sono arrivati anche dai campi a 5 con James Academy protagonista grazie alla bella vittoria sulla Sestrese. Vittoria che fa rumore è quella del Campomorone che batte 5 a 4 la Sampdoria B. Sul campo a 7 le ragazze di Genoa e Sampdoria hanno dato vita ad un derby acceso che si è risolto con un bel pareggio. Le partite sono proseguite con gli incontri tra i ragazzi dei pulcini 1° anno: Genova Calcio, Baiardo, Sestrese e James Academy.

Giovedì intensissimo al Ca dè Rissi perché già da questa mattina sono andate in scena le prime partite e l’attività andrà avanti fino alle 20:45 con l’ultimo match che si disputerà sul campo centrale. Giornate calde anzi caldissime perché tra oggi e domani si qualificheranno le squadre che accederanno alle fasi finali del weekend, dove potranno incontrare le squadre professionistiche, che regaleranno emozioni indimenticabili ai giovani giocatori.