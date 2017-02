300.000 LAMPADE A LEP PHILIPS SULLE NAVI COSTA

GENOVA. 15 DIC. Philips, leader nel campo dell’illuminazione, ha supportato Costa Crociere nel suo percorso di business sostenibile, fornendo la flotta della migliore illuminazione LED.

Più di 300.000 lampade sono state sostituite con le soluzioni delle gamme MASTER LED e CorePro LEDtube a bordo di 10 navi. L’intervento ha portato ad un risparmio energetico fino all’80% e un conseguente significativo risparmio di carburante e di emissioni di CO2 nell’ambiente. Il passaggio all’efficiente tecnologia LED rappresenta un ulteriore passo verso l’obiettivo dell’azienda di continuare a ridurre le emissioni in linea con i target stabiliti.

“Siamo fieri di aver portato l’esperienza e le soluzioni Philips al servizio di un progetto così tecnologicamente avanzato”– ha commentato Roberto Brambilla, Professional Commercial Director, Philips Lighting IIG.“Con questo intervento Philips, che da sempre si impegna a migliorare la vita delle persone attraverso innovazioni significative e di valore, supporta la rivoluzione del LED, una tecnologia in grado di ridurre gli impatti energetici e ambientali rispetto alle soluzioni di illuminazione tradizionali.”

I LED, oltre alla riduzione dell’impatto energetico, forniscono una qualità eccellente di luce bianca che somiglia alla naturale luce del sole, che non irrita o affatica gli occhi, e un’istantanea intensità massima di luce, fredda al tatto. Le soluzioni installate creano un ambiente più luminoso e un’atmosfera più accogliente e rilassante.

“Questa iniziativa tra due aziende sensibili alle tematiche di tutela e salvaguardia dell’ambiente rappresenta un ulteriore passo del percorso intrapreso da Costa Crociere in ambito di sostenibilità e rientra nei progetti intrapresi per minimizzare l’impatto generato e la riduzione dei consumi di energia a bordo”, ha affermato Stefania Lallai, Sustainability and PR Director di Costa Crociere.