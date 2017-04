GENOVA. 3 APR. La martire savonese Giuseppina Ghersi all’alba del 26 aprile 1945 fu rapita, poi torturata e violentata insieme alla sua mamma e davanti al suo papà, a sua volta percosso brutalmente e costretto ad assistere all’orribile “spettacolo”. Una delle tante vergogne ed orrori dei partigiani comunisti, avvenuto nel campo di prigionia realizzato dai partigiani a Legino, che suscita ancora oggi profonda indignazione e disgusto. Secondo gli storici, la bimba innocente, al termine delle sevizie, fu uccisa il 28 aprile dalle belve assassine ed a spararle un colpo di pistola alla testa fu un partigiano di Bergeggi. Il corpo martoriato, col volto sfigurato dai pugni, fu gettato su un mucchio di altri cadaveri davanti alle mura del cimitero di Zinola. Tra i corpi vi era anche quello di un’altra giovane innocente, anche lei col capo rasato: Amelia Piccone, 19 anni, cameriera, nubile, uccisa senza pietà dai partigiani comunisti a Lavagnola.

“Era un cadavere di donna molto giovane – ha dichiarato il testimone Stelvio Murialdo su Giuseppina Ghersi – ed erano terribili le condizioni in cui l’avevano ridotta. Evidentemente avevano infierito in maniera brutale su di lei. L’orrore era rimasto impresso sul suo viso, una maschera di sangue con un occhio bluastro tumefatto e l’altro spalancato sull’inferno”.

Gianni Plinio,Vice Coordinatore Regionale Fratelli d’Italia-AN, in merito alle polemiche circa le celebrazioni “resistenziali” savonesi, stamane ha dichiarato: “Se la Sindaca Caprioglio vuole che il 25 aprile sia per davvero la festa di tutti renda omaggio anche al sangue dei vinti e porti dei fiori sulla tomba della martire bambina savonese Giuseppina Ghersi . Aveva soltanto tredici anni quando il 30 aprile 1945 venne violentata ed assassinata da partigiani comunisti con l’accusa ingiusta di collaborazionismo. Sarebbe un nobile atto di pietà umana e di civiltà sulla strada maestra della pacificazione nazionale cui tendono le persone di buona volontà. Faccio osservare che, in occasione dell’ultimo 2 di Novembre, sia la Regione Liguria che il Comune di Genova deposero corone sul Sacrario della RSI di Staglieno“.