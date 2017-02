LA SPEZIA. 28 FEB. In via Cavour nel centro di La Spezia, un ragazzo di 19 anni non si è fermato all’alt della polizia municipale ed è fuggito a bordo del suo scooter percorrendo anche vie contromano.

I vigili si sono messi al suo inseguimento con lo scooter che è finito contro una smart. Lo scooter è rimbalzato investendo un’anziana che era ferma ad un semaforo.

Il giovane, a terra, è stato accerchiato dai passanti che volevano malmenarlo ed è stato salvato dai vigili.

L’anziana, per fortna, non è grave; mentre il 19enne ha chiesto scusa spiegando di aver fatto una sciocchezza in quanto attraversa un momento di difficoltà personale.

Il giovane, che non aveva bevuto, nè fatto uso di stupefacenti e che era in regola con i documenti personali e del mezzo ed è stato denunciato per lesioni personali e altro.

Per lui anche varie sanzioni amministrative e il ritiro della patente.