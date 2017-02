17enne minaccia autista bus di notte: denunciato

GENOVA. 13 FEB. La polizia ha denunciato un 17enne per minacce a pubblico ufficiale perchè senza nessun motivo ha insultato e minacciato l’autista del bus della notte della linea 607 che da via Dante e va verso il levante della città.

Il giovane ubriaco ha dapprima offeso più volte l’autista che era fermo in cabina prima dell’ora della partenza, poi ha minacciato di spaccargli una bottiglia in testa.

A questo punto il conducente ha chiamato il 113. Sul posto è giunta una pattuglia e ha identificato e denunciato il giovane.

Il ragazzo era già stato denunciato all’inizio del 2016 in provincia di Cuneo in quando con un gruppo di amici genovesi distrusse un’appartamento che avevano preso in affitto per Capodanno.

Poche settimane fa sullo stessa linea Amt un autista era stato costretto ad interrompere il viaggio a Brignole per alcuni giovani reduci dalla movida.