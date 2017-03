12enne accoltellata a Lavagna: il padre: ho perso la testa

GENOVA. 1 MAR. Il padre della ragazzina dodicenne ha ammesso di aver accoltellato la figlia e dice di averlo fatto e di aver avuto l’intenzione, poi, di suicidarsi, in quanto gli usurai in Ecuador avrebbero minacciato la compagna e gli altri due figli.

L’uomo che è stato interrogato in carcere dal sostituto procuratore Marcello Maresca, ha detto, come da tempo, in Ecuador dove vive la sua nuova compagna, ovvero la mamma della ragazzina ferita, gli usurai che gli hanno prestato del denaro: gli usari vorrebbero indietro 15 mila euro, con gli interessi che salgono del 20% ogni mese.

Per questo avrebbe perso la testa decidendo di uccidere la figlia e di suicidarsi.

Secondo le sue affermazioni, dopo una notte passata a pensare al da farsi, sarebbe rientrato a casa, avrebbe preso un coltello cercando di tagliarsi un polso, poi ha colpito la figlia che si era appena svegliata, mentre la madre stava dormendo. Infine, alla vista del sangue, si sarebbe fermato.

Dopo le prime cure con alcune garze e disinfettanti che aveva in casa, aveva deciso di andare in ospedale con il furgone di un amico.

Alla polizia giunta in ospedale aveva raccontato di aver subito un’aggressione da un nordafricano a Teglia. Ora la confessione, però, è al vaglio degli agenti della squadra mobile. Ci sono, infatti, ancora molti punti oscuri.